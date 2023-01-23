Житель Ірпеня під Києвом облив бензином та підпалив співмешканку

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22 січня до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що 65-річний чоловік наніс тілесні ушкодження своїй 66-річній співмешканці.

«У стані тяжкого шоку з опіками голови, шиї, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів потерпілу госпіталізували до опікового центру столиці», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські оперативно затримали її співмешканця. Чоловік пояснив, що між ним та цивільною дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту чоловік пішов до гаража, узяв пластикову пляшку з бензином, облив жінку та підпалив.

Нині правоохоронці помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання. За фактом замаху на умисне вбивство слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ]. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Київської області

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