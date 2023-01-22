Житель Ізмаїльського району відповідатиме за систематичне домашнє насильство над матір’ю 

44-річному чоловіку поліцейські висунули звинувачення за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

Із травня минулого року правопорушник будучи на підпитку неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через неправомірні дії щодо 73-річної матері. Потерпіла кілька разів зверталася до поліцейських по допомогу, жалілася на сина, бо той погрожував їй побиттям та виселенням з власного будинку.

Правоохоронці складали відносно сімейного кривдника адміністративні матеріали за домашнє насильство, що передбачає стаття 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Також поліцейські виписували термінові заборонні приписи, якими обмежували контакт правопорушника з потерпілою, та застерігали чоловіка: якщо він не змінить свого ставлення до матері, на нього чекатиме кримінальна відповідальність.

Протиправні дії громадянина набули систематичного характеру, тому слідчі розпочали кримінальне провадження в ході якого під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули йому звинувачення в домашньому насильстві, передбаченому статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Тепер, згідно з чинним законодавством, чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Поліцейські наголошують: якщо ви потерпаєте від фізичного, психологічного, сексуального чи економічного насильства в сім’ї, не замовчуйте, а відразу ж звертайтеся по допомогу. Телефонуйте на поліцейську спецлінію «102» або Урядову «гарячу лінію» за номером 1547, фахівці якої надають консультацію та підтримку постраждалим. Максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні також надасть чат-бот МВС.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області