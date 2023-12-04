Житель Коломиї вчетверте намагався «штурмувати» кордон

На Закарпатті правоохоронці затримали 29-річного жителя Коломиї, який учетверте спробував незаконно потрапити за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, двічі українець “перевіряв” надійність охорони кордонів на Одещині, та вже вдруге приїхав з цією ж метою на Закарпаття.

Незважаючи на неодноразові застереження прикордонників та всупереч здоровому глузду, настирливий відчайдух планував перепливати повноводну Тису.

Про серйозність намірів прикарпатця красномовно свідчив плавзасіб, яким чоловік збирався “штурмувати” смертельно небезпечну водну перепону. Це чи не найбільший плавзасіб, який довелось бачити прикордонникам під час припинення спроб порушення кордону – надувний матрац.

Іще чоловік, який має невеликий зріст, вдягнув дитячу рожеву шапку, аби здаватися дитиною та відвернути увагу прикордонників.

Для встановлення усіх обставин правопорушення чоловіка доставили у прикордонний підрозділ.

Повідомляється також, що загалом упродовж вихідних прикордонники Мукачівського загону припинили 13 спроб порушення держрубежу, в результаті чого затримали 22 порушників.

Здебільшого зловмисники намагались перетнути кордон на українсько-угорській ділянці. Прикордонні наряди відділів “Лужанка” та “Вилок” затримали 13 чоловіків. Ще 9 були виявлені та затримані прикордонники нарядами відділів “Ділове”, “Яблунівка” та “Тячів”.

Правопорушників притягнули до відповідальності за ст.204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.

За цей вид правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 тисяч гривень до 13600 тисяч гривень або ж адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. // УП