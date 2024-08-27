Житель Кременчука влаштував нарколабораторію та наркопритон

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного місцевого мешканця.

Йому інкримінують надання приміщення для незаконного вживання психотропної речовини, незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, незаконне придбання та зберігання прекурсору з метою його використання для виготовлення психотропної речовини, у великих розмірах, незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені повторно, а також використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів (ч. 1 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 311, ч. ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України).

За даними слідства, навесні цього року кременчуківець за місцем проживання з метою збуту налагодив виготовлення метамфетаміну. Окрім цього, одній із покупчинь він надав кімнату у своєму будинку для вживання придбаної психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також досудовим розслідуванням встановлено продаж кременчуківцем наркотичного засобу канабісу, а також використання коштів, здобутих від протиправної діяльності, на придбання прекурсору псевдоефедрину для подальшого виготовлення заборонених речовин.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Кременчуцьким районним управлінням поліції ГУНП в Полтавській області за оперативного супроводу Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури