Житель Київщини кинув бойову гранату на подвір’я опонента і втік

На Броварщині 40-річний фігурант через раніше виниклий конфлікт з місцевим жителем, кинув у його двір боєприпас. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

13 жовтня о 23:25 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селищі Баришівка.

Як встановили правоохоронці, 40-річний раніше судимий чоловік, через неприязні відносини з потерпілим, під’їхав на автомобілі до подвір’я опонента та кинув через паркан заздалегідь підготовлений вибуховий предмет. Після вчиненого – зник з місця події.

Внаслідок вибуху пошкоджено ґанок та вікна житлового будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

На місці події працювали працівники вибухотехнічної служби поліції Київщини та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції. Фахівці вилучили речові докази, які наразі направлені на експертне дослідження.

Провівши першочергові оперативно-розшукові заходи поліцейські встановили особу та його місцеперебування. Зловмисника затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом вибуху (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України) та фактом незаконного придбання, зберігання та носінні бойового припасу, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Поліція Київської області