Поліцейські Чернігівщини затримали підозрюваного у зберіганні та використанні дитячої порнографії

Сьогодні під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили вдома у підозрюваного комп’ютерну техніку, вісім мобільних телефонів та флеш-накопичувачі, на яких зберігались фото- та відеофайли з ознаками дитячої порнографії. Тепер зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Злочинну діяльність 56-річного чернігівця викрили співробітники міграційної поліції, кіберполіції та слідчого управління ГУНП в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

– Поліцейські встановили, що близько півроку тому підозрюваний познайомився з неповнолітньою дівчинкою. Чоловік подарував дитині мобільний телефон та з часом спонукав дівчинку та її подруг до створення інтимних фото та відеозаписів. Всі діти – з родин, що опинилися у складних життєвих обставинах. Наймолодшій з дівчат 10 років, – сказав начальник міграційної поліції Чернігівщини Антон Милосердов.

1 грудня поліція повідомила чернігівцю про підозру за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліцейські затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх дітей, які постраждали внаслідок дій фігуранта.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області