Житель Київщини убив та закопав приятеля на своєму подвір’ї

У селі Помоклі, 59-річний місцевий житель наніс потерпілому смертельні тілесні ушкодження та намагався закопати тіло на своєму подвір’ї. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що під час розпиття алкогольних напоїв за місцем проживання правопорушника, між ним та потерпілим виник конфлікт. Надалі зловмисник завдав 35-річному знайомому декілька ударів фрагментом металевої труби в область голови. Від отриманих травм останній помер на місці події.

Наступного дня, аби приховати злочин, чоловік виніс тіло на задній двір, накрив ковдрою та планував поховати у власноруч викопаній ямі на території домоволодіння.

Проте правоохоронці Переяславського відділу поліції Київщини затримали фігуранта за місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У травні зловмиснику повідомлено про підозру.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури направили до суду матеріали за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Київської області