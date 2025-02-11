Житель Одещини до смерті побив знайомого під час застілля

Поліцейські викрили 35-річного жителя Болградського району у спричиненні односельцю несумісних із життям тілесних ушкоджень

Зловмисник до смерті побив знайомого під час застілля. Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Подія сталася минулого тижня в одному з селищ Бессарабської громади. 42-річний місцевий чоловік повідомив у поліцію, що у своєму будинку, прокинувшись, виявив сусіда без ознак життя, який знаходився у нього в гостях.

Слідчі територіального відділення поліції направили тіло 62-річного небіжчика на судово-медичну експертизу. Попередньо, причиною смерті чоловіка став травматичний шок, спричинений множинними переломами ребер, грудної клітки та іншими тілесними ушкодженнями.

В ході слідства поліцейські встановили, що літнього чоловіка побив 35-річний товариш, який має судимості за незаконне заволодіння транспортним засобом та хуліганство зі зброєю. Чоловіки посварилися в гостях у заявника, де вживали алкогольні напої.

Зловмисник зізнався, що коли господар вже відпочивав, він та потерпілий продовжили застілля. Між гостями спалахнула сварка, в ході якої молодший кулаками нещадно побив старшого. Причиною прояву агресії стали нібито образливі висловлювання на адресу його дружини.

«Фігуранта ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання до 10-ти років позбавлення волі. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури», – зазначила начальник слідчого відділу поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Олена Узун-Куртогло.

Болградський районний відділ поліції Одещини