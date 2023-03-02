Житель Одещини вербував жінок для зайняття проституцією за кордоном

Зловмисник, скориставшись вразливим становищем чотирьох одеситок, переконав жінок поїхати разом з ним в одну з європейських країн аби працювати в салонах з надання інтимних послуг. Оголошення з такими пропозиціями він розміщував в приватних Telegram-каналах та за годину «роботи» обіцяв жінкам до 200 євро зарплатні.

В ході реалізації наявної інформації оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 та прикордонниками під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури м. Одеси затримали правопорушника під час спроби перевезти жінок віком від 23 до 34 років через кордон України. В нього вилучили вісім тисяч гривень і мобільний телефон, в якому містяться докази скоєного ним кримінального правопорушення.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєні злочину, передбаченому частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто торгівлю людьми, вчинену щодо кількох осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозри та обрання запобіжного заходу.

Згідно з законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини