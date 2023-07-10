На Київщині у підпільному цеху з виготовлення підакцизних товарів вилучено продукції на ₴2,5 млн.

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито підпільний цех з виробництва алкогольних напоїв, а також місце оптової реалізації нелегально виготовленої продукції й тютюнових виробів (ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК).

За даними слідства, на території Київської області група осіб здійснювала протиправну господарську діяльність з виготовлення та реалізації фальсифікованих спиртовмісних напоїв. Небезпечний для життя та здоров’я людей фальсифікат виготовляли в приватному будинку одного з учасників групи.

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Продукцію власного виробництва та фальсифіковані алкогольні вироби з підробленими марками акцизного податку, а також тютюнові вироби різних виробників без акцизу реалізовували оптовими партіями перевіреним клієнтам.

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За результатами обшуків вилучено 6400 пачок тютюнових виробів, 1435 літрів спирту, 10400 літрів алкогольних виробів, тару для пакування і розливу, та обладнання для виробництва.

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Орієнтовна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції становить 2,5 млн грн.

На даний час у рамках розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється детективами територіального управління БЕБ у Київській області, оперативний супровід – УСР ДСР Нацполіції в Київській області.

Київська обласна прокуратура

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