Мешканця Хуста, який напідпитку побив пенсіонерку до смерті, засудили до 7 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурора Хустської окружної прокуратури місцевого мешканця засудили до 7 років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень пенсіонерці, від яких та померла (ч. 2 ст. 121 КК України).

Подія трапилася цьогоріч, 12 березня, у Хусті. У суді доведено, що 21-річний чоловік навідався до помешкання потерпілої, де між ними трапилася сварка. Обвинувачений, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, наніс їй кілька ударів кулаками по голові. Коли жінка впала на землю, продовжив завдавати їй тілесні ушкодження ногами по голові та тілу. Від отриманих травм закарпатка померла в лікарні. У крові чоловіка виявили 5,2 проміле алкоголю.

Хустський районний суд визнав закарпатця винним, засудив до ув’язнення, а також зобов’язав сплатити 213 тис. грн матеріальної та моральної шкоди за цивільним позовом родини загиблої. Набрання рішенням законної сили очікується.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури