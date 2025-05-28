Житель Одеського району обіцяв формальну військову службу та зупинення розгляду кримінальної справи

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання $35 тис. за свої «послуги». Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Правопорушнику загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

Злочинну діяльність чоловіка припинили та задокументували слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ.

«49-річний зловмисник пообіцяв одеситу за грошову винагороду посприяти його працевлаштуванню до однієї із місцевих військових частин, що стало б підставою для припинення судового розгляду обвинувального акту за тяжкі злочини у зв’язку із мобілізацією до війська. Також «клієнту» було гарантовано, що той буде проходити службу формально і не відряджатиметься до зони ведення бойових дій», – розповіла начальниця слідчого підрозділу територіального відділення поліції Валентина Істоміна.

Вирішення усіх цих питань фігурант обіцяв організувати шляхом впливу на посадовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військової частини та судових органів. За свої «послуги» вимагав 35 000 доларів.

Поліцейські затримали ділка на одній із АЗС під час отримання від одесита обумовленої суми та документів.

Слідчі вилучили їх, а також мобільний телефон фігуранта з інформацією, що становить інтерес для слідства, в якості речових доказів.

«На підставі зібраних доказів зловмиснику було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. За цей злочин підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додала Валентина Істоміна.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тисяч 240 гривень. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть повне коло осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

Одеське районне управління поліції № 1