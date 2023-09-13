Житель Полтави відповідатиме за збут зброї, крадіжки та шахрайства

Полтавська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного місцевого жителя, якому інкримінують скоєння кримінальних правопорушень проти власності та громадської безпеки.

За даними слідства, упродовж серпня цього року в Полтаві чоловік за понад 20 тис. грн незаконно реалізував громадянам пістолет Макарова, гранату РГН та майже 170 боєприпасів, виготовлених промисловим способом та придатних для стрільби.

Під час затримання в полтавця правоохоронці вилучили частину коштів, одержаних від незаконного збуту, а в ході обшуку за місцем проживання – 60 набоїв.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено причетність особи до скоєння упродовж травня-серпня на території Полтави та Полтавського району низки корисливих злочинів. Йдеться про крадіжки, у тому числі викрадення побутової техніки та іншого майна з будинку тітки, а також шахрайства, одне з яких скоєне стосовно неповнолітнього (шляхом обману заволодів велосипедом 12-річного хлопчика). Унаслідок таких дій потерпілим спричинено збитки на загальну суму майже 70 тис. грн.

Наразі полтавець перебуває під вартою.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України (крадіжка, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, шахрайство та придбання, зберігання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчинені повторно).

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися Полтавським районним управлінням поліції ГУНП в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури