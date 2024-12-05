Житель Прикарпаття побив односельця до смерті: поліцейські оперативно затримали підозрюваного

Фігурант завдав потерпілому численних ударів по голові та тулубу. Слідчі уже оголосили йому про підозру.

3 грудня в обід до чергової частини Надвірнянського РВП зателефонувала 47-річна мешканка с. Пнів, яка повідомила, що її 41-річному родичу спричинили множинні тілесні ушкодження.

На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу та слідчих Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.

Поліцейські опитали свідків та встановили, що до злочину причетний 49-річний односелець. В чоловіків були довготривалі неприязні відносини. З’ясовано, що фігурант напідпитку прийшов на територію господарства, де перебував потерпілий, почав з ним сваритись, а опісля сильно побив. Чоловіка доставили до місцевої лікарні, однак врятувати його життя медикам не вдалося.

Поліцейські виявили фігуранта неподалік місця події. Чоловік раніше не судимий.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі йому оголосили підозру за ч .2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу.

Максимальне покарання, що загрожує за таке кримінальне правопорушення – десять років позбавлення волі.

Cектор комунікації поліції Івано-Франківщини