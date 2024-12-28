Житель Прикарпаття втратив 140 тисяч гривень через псевдопрацівників банку

До поліцейських Івано-Франківського РУП надійшла заява від 60-річного мешканця, який повідомив, що потерпів від телефонних аферистів.

Як з’ясували правоохоронці, до чоловіка напередодні зателефонував невідомий, який представився співробітником служби безпеки банку.

Незнайомець повідомив, що з його карток зловмисники намагаються зняти кошти. А щоб уникнути цього, слід надати дані банківських карток, що заявник і зробив. Однак потім виявив, що з його рахунку шахрай списав кошти – понад 140 тисяч гривень.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття регулярно застерігає громадян про активність телефонних аферистів, які видають себе за працівників банків. Ось кілька порад, як уникнути шахрайства:

– якщо вам телефонують невідомі, представляючись банківським працівником, не надавайте жодної особистої інформації, паролів або даних платіжних карток,

справжні банківські працівники ніколи не запитують паролі чи коди підтвердження;

– завжди перетелефонуйте в банк за офіційним номером, який зазначений на сайті банку або на звороті вашої платіжної картки, щоб перевірити інформацію;

– ніколи не повідомляйте код, який надходить у вигляді SMS або інших повідомлень, навіть якщо співрозмовник стверджує, що без цього операція не буде виконана;

– якщо Вас просять переказати кошти на “резервний рахунок” або виконати інші фінансові операції, це майже завжди шахрайство.

Будьте уважні та обачні, адже зловмисники постійно вигадують нові способи обману.

Сектор комунікацій поліції Івано-Франківщини