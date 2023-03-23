На Закарпатті поліція попередила розповсюдження нелегальних боєприпасів у регіоні

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Співробітники кримінальної поліції Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління в ході проведення ряду негласних заходів запобігли розповсюдженню на території регіону ряду нелегальних боєприпасів.

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що житель села Ракошино готується збути дві гранати та набої до автоматичної зброї. Оперативники встановили час та місце зустрічі зловмисника з покупцем й затримали підозрюваного одразу після передачі «товару» та отримання грошей.

З місця події слідчі вилучили всі речові докази, в тому числі дві гранати та запали до них, й десятки патронів. За місцем проживання поліцейські вилучили ще частину прихованих набоїв до автомата.

Самого ж зловмисника співробітники поліції затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання запобіжного заходу.

У справі тривають заходи для встановлення походження вилучених з нелегального обігу боєприпасів.

Поліція Закарпатської області