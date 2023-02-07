Повідомлено про підозру ексголові СБУ Якименку, який очолив каральні органи РФ в окупованій частині Херсонщини

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще одного поплічника окупантів у тимчасово захопленій частині півдня України.

Зловмисником є колишній очільник СБУ олександр якименко, який з 2014 року переховувався в рф за державну зраду.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної росією «государственной службы безопасности в Херсонской области».

На цій «посаді» він виконує завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Для цього організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам.

У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників «підзвітний» кадровим співробітникам фсб, які координують репресивні органи рф в окупованих районах.

Під час окупації Херсона «посадовець» дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста.

У підвальному приміщенні цієї будівлі рашисти облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян. Там з них «вибивали» зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати «амністію».

Таким чином керівник місцевої «філії» фсб та його спільники «заробляли» на масових репресіях, а також робили «показники» перед російськими «кураторами».

За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Після звільнення Херсона «посадовець» разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег р. Дніпро і наразі там переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні дії для притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України