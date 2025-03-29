Житель Старокостянтинова у скотських умовах утримував понад 30 коней

Від громади надійшло повідомлення, що місцевий житель в неналежних умовах утримує понад 30 коней. Слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

У ході перевірки на території домогосподарства 65-річного чоловіка виявили, що понад трьом десяткам коней не забезпечено належних умов утримання. Також був виявлений труп однієї з тварин та рештки тварини, яка загинула раніше.

Слідчі відділення поліції № 1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області