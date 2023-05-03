Житель Тернопільщини обікрав рідну сестру

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує жителю Зборова. Він хотів легких грошей та обікрав свою сестру.

На лінію «102» надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Вона попросила знайти та притягнути до відповідальності брата, який привласнив її заощадження. Зі слів заявниці вона проживає в одному будинку з родичем й він знав про сховок з грішми. Коли вона вирішила перерахувати готівку, то виявила нестачу 200 американських доларів.

У ході перевірки отриманої інформації, працівники територіального підрозділу поліції довели причетність підозрюваного до вчиненого.

У скоєному він зізнався, а кошти вже встиг витратив на власні потреби.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області