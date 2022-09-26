За крадіжку коштів з банківської картки товариша шепетівчанин проведе за гратами більше 3-х років

Шепетівський міськрайонний суд визнав 24-річного чоловіка винним по двом статтям Кримінального кодексу України: ч.2 ст.185 ( Крадіжка, вчинена повторно) та ч.1 ст.357 (Викрадення офіційного документа, вчинене з корисливих мотивів).

Подія відбулась у вересні минулого року у с.Судилків, що на Шепетівщині.

До поліції звернувся потерпілий, з банківської картки якого зникло майже шість тисяч гривень.

Під час проведення розслідування правоохонці встановили, що до крадіжки причетний знайомий потерпілого. Той допомагав зняти готівку. Після товариш повідомив, що нібито забув банківську картку в банкоматі. Натомість оперативно зняв решту коштів та повернув платіжний документ законному власнику.

Аби залишитись безкарним залучив навіть третю особу для зняття грошей.

Втім, план не вдався. Правоохоронці вирахували зловмисника та оголосили йому підозри одразу по двом статтям Кримінального кодексу України.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області