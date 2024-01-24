Житель Умані напав з ножем на військовослужбовця

За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному уманчанину за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи біля автобусної зупинки в м. Умань почав сварку із 32-річним військовослужбовцем.

У ході конфлікту підозрюваний дістав ножа і наніс військовому один удар в живіт. У результаті чого спричинив потерпілому тілесне ушкодження у вигляді проникаючого поранення живота без ушкодження органів черевної порожнини.

Після вчинення злочину правопорушник зник, а потерпілого було госпіталізовано в лікарню.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури