Житель Вінниччини викрав з картки знайомого 48 000 гривень

4 вересня поліцейські відділу поліції № 4 Вінницького райуправління встановили правопорушника, який викрав майже пів сотні тисяч гривень з банківського картки знайомого. Проводиться досудове розслідування.

До поліції звернувся 53-річний мешканець Турбівської селищної громади з повідомлення про крадіжку коштів із його банківської картки. Чоловік розповів, що до злочину може бути причетний його знайомий із яким напередодні вони розпивали алкогольні напої.

Як розповів начальник відділу поліції № 4 Вінницького райуправління Андрій Лазарчук, у ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 54-річний житель с. Нова Прилука Турбівської селищної громади.

Правоохоронці з’ясували, що правопорушник напередодні гостював у будинку потерпілого. Під час покупки товарів у одному із магазинів зловмисник підгледів PIN-код, встановлений на картці. Надалі чоловік поцупив банківську карту та кількома транзакціями зняв кошти у сумі 48 000 гривень і витратив на власні потреби.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області