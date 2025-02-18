Житель Житомирщини за обіціну «винагороду» підпалив приміщення сільради

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Розслідуванням установлено, що злочин проти власності територіальної громади скоїв 21-річний житель Звягельського району.

Такі дії він вчинив за пропозицією «співрозмовника» одного із Telegram-каналів, який до того ж обіцяв йому грошову винагороду – 2200 доларів США.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Його дії слідством додатково кваліфіковано як вчинення терористичного акту за ч. 1 ст. 258 КК України.

Досудове розслідування здійснює УСБУ в Житомирській області, оперативний супровід – ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури