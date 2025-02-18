Житель Житомирщини за обіціну «винагороду» підпалив приміщення сільради
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).
Розслідуванням установлено, що злочин проти власності територіальної громади скоїв 21-річний житель Звягельського району.
Такі дії він вчинив за пропозицією «співрозмовника» одного із Telegram-каналів, який до того ж обіцяв йому грошову винагороду – 2200 доларів США.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Його дії слідством додатково кваліфіковано як вчинення терористичного акту за ч. 1 ст. 258 КК України.
Досудове розслідування здійснює УСБУ в Житомирській області, оперативний супровід – ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet