Жителька Березівського району Одещини вдарила ножем співмешканця через ревнощі

Слідчі затримали 39-річну жінку в процесуальному порядку. За скоєне їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Подія сталася кілька днів тому за місцем мешкання цивільного подружжя в одному з населених пунктів Березівської громади. Попередньо слідчі встановили, що співмешканці разом вживали алкогольні напої, коли чоловіку зателефонувала знайома дівчина. На ґрунті ревнощів жінка почала сваритись, а в розпал конфлікту схопила ножа, вдарила ним чоловіка в живіт і пішла спати.

«Швидку» 42-річному потерпілому викликав батько, який завітав до сина в гості і виявив його скривавленим на ліжку. Лікарі госпіталізували чоловіка й діагностували йому проникаюче поранення черевної порожнини та кишечника.

Про пацієнта медики сповістили поліцію.

Правоохоронці прибули на місце події та під час проведення слідчих дій вилучили низку речових доказів, серед яких і ймовірне знаряддя злочину, які скерували на експертизу.

Правопорушницю слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили їй про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що передбачено частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури.

Березівський районний відділ поліції Одещини