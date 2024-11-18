Жителька Чернігівщини перерахувала шахраям ₴45 тисяч за посилку від «друга з соцмереж»

Поліцейські закликають громадян не перераховувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків втираються в довіру та під різноманітними приводами просять надіслати гроші.

Днями до поліції звернулась 61-річна мешканка одного з сіл Новобілоуської громади Чернігівського району, яка повідомила про те, що її ошукав «друг з соцмереж». Жінка розповіла, що кілька місяців тому в «Фейсбуці» вона познайомилася з іноземцем на ім’я Девід. В ході спілкування чоловік виказував симпатію до потерпілої і між ними зав’язалося тісне спілкування. В переписці «друг» повідомив, що відправив їй посилку з Сирії, в якій нібито були гроші та золота каблучка. Згодом потерпілій зателефонували з незнайомого номеру та повідомили, що вона має сплатити за доставку посилки.

Довірлива жінка перерахувала на невідомий банківський рахунок 45 тисяч гривень. Проте посилки так і не отримала. Коли ж зрозуміла, що її ошукали, то звернулась до поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція наполегливо рекомендує: ніколи не виконуйте вказівок незнайомих чи малознайомих осіб, які пов’язані з переведенням коштів на невідомі рахунки.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області