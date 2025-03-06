Жителька Могилів-Подільського району проведе за ґратами понад 2 роки за домашнє насильство щодо матері

Фігурантка раніше притягувалася до відповідальності за знущання з власної матері. В грудні минулого року Ямпільський районний суд засудив жінку до позбавлення волі на термін 1 рік і 6 місяців.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 35-річна правопорушниця продовжувала вчиняти протиправні дії відносно 56-річної матері та застосувала щодо неї фізичне насильство – нанесла тілесні ушкодження обухом сокири.

На підставі зібраних слідством доказів Ямпільський районний суд знову визнав підозрювано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). На підставі ч. 1 ст. 71 КПК за сукупністю вироків до призначеного покарання суд частково приєднав невідбуту частину терміну за попереднім вироком від 17.12.2024, і остаточно призначив покарання 2 роки 1 місяць.

Досудове розслідування здійснювали співробітники відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП.

Відділ комунікації поліції Вінницької області