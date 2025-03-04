Жителька Прилуччини викрала у батька полеглого захисника України 100 тис. грн.

За процесуального керівництва Прилуцької окружної прокуратури повідомлено про підозру жительці Прилуцького району у таємному викраденні чужого майна, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, 45-річна жінка доглядала за чоловіком похилого віку, який мав проблеми зі здоров’ям. В лютому 2024 року він отримав грошову допомогу від держави у зв’язку із загибеллю сина-захисника України. Враховуючи поганий стан здоров’я та неможливість самостійно знімати грошові кошти, потерпілий передавав свою банківську картку сусідці для оплати комунальних послуг, придбання продуктів та купівлі інших необхідних товарів, однак тільки з його дозволу та у визначені дні.

Маючи повний доступ до грошових коштів, які перебували на банківському рахунку чоловіка, підозрювана систематично протягом 3 місяців без дозволу потерпілого розраховувалася його карткою, а також знімала готівку та витрачала її на власні потреби.

Зловмисниці вдалося незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого на загальну суму майже 100 тис. грн, спричинивши йому майнову шкоду на вказану суму.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури