Жителька Прилуцького району продавала неіснуючі меблі та техніку

За процесуального керівництва Прилуцької окружної прокуратури повідомлено про підозру жительку Прилуцького району у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 25-річна дівчина у жовтні 2024 року створила та розмістила у соціальній мережі «Facebook» недійсні оголошення з продажу побутової техніки, кухонної гарнітури та меблів для дому. Під час спілкування з зацікавленими покупцями, вона вводила їх в оману, запевняючи, що товари в наявності. Підозрювана надавала реквізити різних банківських карток, на які покупці здійснювали перерахування грошових коштів в якості передплати за придбані товари.

Заволодівши чужими коштами потерпілих, дівчина розпоряджалася ними на власний розсуд, не маючи наміру виконувати зобов’язання з продажу меблів та техніки.

Викриття протиправної діяльності здійснювалося слідчими СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури