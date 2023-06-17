Жителька Сумщини народила двійню та покинула помирати в господарській будівлі

Під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом умисного вбивства матірʼю своїх новонароджених дітей (ст. 117 КК України).

За даними слідства, 15 червня 2023 року в с. Терешківка Сумського району собаки принесли на подвірʼя місцевого мешканця понівечений труп немовляти. Про вказаний факт чоловік невідкладно повідомив у поліцію. Під час проведення слідчо-оперативних заходів на одній із вулиць цього ж села правоохоронці виявили іще один понівечений тваринами труп немовляти.

У ході слідства співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури встановили, що 8 червня 2023 року 40-річна місцева жителька в господарській будівлі на території власного приватного будинку народила двійню та залишила їх там. Жінка пояснила, що завагітніла, перебуваючи за кордоном, коли повернулась в Україну, свій стан приховала від чоловіка та оточуючих.

Наразі жінка перебуває в реанімації. Вирішується питання щодо вручення їй повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура