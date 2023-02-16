Жителька Тернопільського району втратила понад 40 тисяч гривень, повіривши інтернет-шахраю

Від незнайомця, з яким почала спілкуватися через соціальні мережі, жінка мала отримати цінний подарунок. За передачу з-за кордону заплатила понад 40 тисяч гривень, однак, ні грошей, ні посилки.

Із заявою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька одного з сіл Тернопільського району. Зі слів потерпілої, в соцмережі вона деякий час переписувалася з незнайомцем, котрий начебто проживає за кордоном.

Чоловік пообіцяв надіслати їй посилку з подарунком. Відтак сказав, що передача застрягла в Польщі і потрібні гроші, щоб оплатити її доставку. Жінка двічі перерахувала на рахунки, які їй вказав незнайомець, кошти. Загальна сума – понад 40 тисяч гривень. Після цього співрозмовник перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре радять жителям області не довіряти незнайомцям і не вестися на їхні пропозиції. Не вступайте в довірливу розмову, переписку з невідомими особами в мережі. Ігноруйте зайві запити на переписку від незнайомців та у жодному разі не перераховуйте їм гроші.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області