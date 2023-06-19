Жителя Берегова, підозрюваного у вбивстві товариша, взяли під варту без права на заставу

За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури місцевому мешканцю повідомлено про підозру в умисному вбивстві товариша (ч. 1 ст. 115 КК України). Слідчий суддя обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.

Слідством встановлено, що подія трапилася пізно ввечері в неділю, 11 червня. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між підозрюваним і його сусідом раптово виник конфлікт. Господар помешкання наніс потерпілому кілька ударів по голові, чим заподіяв відкриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження, від чого чоловік помер.

Намагаючись приховати злочин, закарпатець відтягнув тіло товариша на вулицю та сховав у кущах.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини правопорушення в межах досудового розслідування. Його здійснюють слідчі Берегівського райвідділу поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури