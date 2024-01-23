Жителя Буковини судитимуть за розбещення та ґвалтування неповнолітньої доньки та двох падчерок

Зловмисник неодноразово вчиняв розпусні дії відносно двох неповнолітніх падчерок та рідної неповнолітньої дитини, фільмуючи такі дії на мобільний телефон. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до довічного позбавлення волі.

Кривдника викрили співробітники кіберполіції Чернівецької області за участю співробітників управління превентивної діяльності та карного розшуку, спільно зі слідчими слідчого управління під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік неодноразово вчиняв розпусні дії та вступав у статеві зносини із двома своїми неповнолітніми падчерками та рідною донькою, із якими спільно проживав. Протиправні дії фільмував на мобільний телефон та зберігав і показував жертвам.

У ході досудового розслідування поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з відеоконтентом, що відноситься до дитячої порнографії.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, судом обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося за ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 2 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує покарання до довічного позбавлення волі.

Департамент кіберполіції Національної поліції України