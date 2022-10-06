Жителя Черкаського району засуджено за вбивство товариша

За принципової позиції прокурорів Черкаської окружної прокуратури суд визнав винним у вбивстві 43-річного жителя Черкаського району (ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України).

У суді доведено, що в травні цього року між засудженим та його знайомим під час розпиття алкогольних напоїв виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс товаришу три удари ножем в шию, внаслідок чого останній помер на місці пригоди.

Під тиском зібраних доказів обвинувачений в суді свою вину визнав повністю та розкаявся.

Вироком Чигиринського районного суду його засуджено до покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури