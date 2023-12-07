Жителя Хмельницького району судитимуть за вчинення розпусних дій стосовно трьох малолітніх дітей

Прокурорами Хмельницької окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 52-річного жителя Хмельницького району за фактами вчинення розпусних дій стосовно малолітніх дітей та незаконне проникнення до житла (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 162 КК України).

За даними слідства, обвинувачений у жовтні цього року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та достовірно знаючи, що господарів немає вдома, зайшов до будинку, щоб їх зачекати.

В оселі побачив трьох малолітніх дітей 5, 9 та 11 років.

Чоловік взяв на руки 5-річну дівчинку, відніс в іншу кімнату та вчинив стосовно неї дії розпусного характеру. Дитина зуміла вирватись і вибігла на вулицю.

«Гість» повернувся до кімнати, де знаходились її братик та сестричка, та зробив те саме з ними.

В цей час додому повернулись батьки дітей, вигнали незваного гостя, а коли малеча розповіла про скоєне, – повідомили правоохоронців.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури