Ще одну прихильницю «руського миру» з Харкова судитимуть за колабораціонізм

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що у травні цього року харків’янка, яка на власні очі бачила наслідки обстрілів російською армією Харкова, продовжувала публічно транслювати свою позицію. Зокрема, жінка почепила собі на одяг георгіївську стрічку.

Коли перехожі зробили їй зауваження з цього приводу, шанувальниця «руського миру» стала заперечувати збройну агресію рф проти України та окупацію частини території нашої держави ворожою армією.

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура