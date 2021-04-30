У столиці судитимуть працівника СТО, який викрав та розбив автівку брата

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За незаконне заволодіння транспортним засобом йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що на початку березня до Деснянського управління поліції звернувся киянин із заявою про викрадення автівки зі станції технічного обслуговування на вулиці Пухівській.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець залишив для ремонту автомобіль «Опель Вектра» на СТО, де працює його рідний брат. Останній під дією спиртного, без дозволу власника, взяв ключі від автівки, але не впорався з керуванням. На пошкодженому транспортному засобі він продовжив рух та на Окружній дорозі з’їхав на узбіччя та зупинився.

За незаконне заволодіння автівкою поліцейські розпочали кримінальне провадження та у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 33-річного киянина. Він – брат потерпілого, раніше судимий за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків, та має умовний термін за вчинення крадіжки.

Патрульні поліцейські склали відносно правопорушника відповідні адміністративні матеріали, а слідчий Деснянського управління поліції повідомив затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, яке завдало значної матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування зловмисник перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до Деснянського районного суду для визначення покарання. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва