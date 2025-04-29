Рецидивіст з Волині за розбої отримав ще понад десять років позбавлення волі

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 29-річного жителя селища Торчин Луцького району винуватим у вчиненні розбоїв в умовах воєнного стану, в тому числі за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст. 187 КК України).

Звільнившись у вересні 2024 року умовно-достроково із місць позбавлення волі, де відбував покарання також за розбій, неодноразово судимий до цього молодик невдовзі вчинив новий злочин.

Увечері 04 січня 2025 року поблизу будинку на вулиці Кравчука у Луцьку нетверезий зловмисник перестрів неповнолітнього та, пригрозивши йому кастетом, змусив віддати 700 грн і  переказати на картку ще 200.

Того ж дня на автостанції в обласному центрі Волині він разом із не встановленим спільником напали на перехожого, побили його та відібрали мобільний телефон і барсетку з гаманцем.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців нападника затримали невдовзі після скоєння цього злочину – і відтоді він перебуває під вартою.

Покаранням за вчинення цих злочинів, згідно із вироком суду, стало десять років та шість місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури

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