На Харьковщине суд «пожурил» живодерку, которая издевалась над кошкой

Видео с издевательствами над кошкой записали в ноябре этого года.

В Харьковской области суд рассмотрел поступок школьницы, которая шокировала социальные сети видеозаписью с издевательствами над кошкой.

Об этом сообщается в Telegram-канале ТРУХА.

Девятиклассница из пгт Печенеги сняла на видео, как играет кошкой «в футбол».

По данным канала, подростку не назначили наказание. Она пришла на суд с матерью.

«В двух словах, девочку пожурили и простили. Социальной службе поручили контролировать девочку и докладывать, если снова будет играть в футбол котами. Потрындели и забыли», — говорится в сообщении.

На суде было установлено, что видео с издевательствами над животным записали в ноябре этого года.

В ролике видно, как в темное время суток на улице молодая девушка в синей куртке держит животное за загривок и спрашивает у своей знакомой, которая ее снимает, хорошо ли ее видно. Затем расстегивает нижнюю часть куртки, чтобы удобнее было бить, что-то говорит кошке и со всей силы ударяет ее ногой.

Животное отлетает на несколько метров, в забор. Все это сопровождается веселым смехом как самой активной участницы происходящего, так и «операторши».

Позже девятиклассница записала видео с извинениями за свой поступок. // УНИАН