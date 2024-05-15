Жителя міста Ізмаїл судитимуть за систематичне домашнє насильство над цивільною дружиною

Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за агресивну поведінку щодо співмешканки і сплачував штрафи. Тепер це може обернутися для нього ув’язненням.

56-річний фігурант перебуває на профілактичному обліку в Ізмаїльському районному відділу поліції за категорією «кривдник» за образи, лайку, скандали відносно 50-річної цивільної дружини. Інспектори сектору протидії домашньому насильству складали відносно правопорушника адміністративні матеріали за частинами 1 та 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а суд зобов’язував його сплачувати штрафи.

Це на деякий час вгамовувало чоловіка.

Втім, зловживаючи алкогольними напоями, він так і не змінив поведінку відносно потерпілої. Сварки між подружжям стали регулярними, більше того, чоловік почав бити жінку.

Після отримання чергового звернення потерпілої слідчі розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується систематичне домашнє насильство.

«Ми зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули зловмиснику обвинувачення в домашньому насильстві, а саме в умисному систематичному вчиненні психологічного та фізичного насильства щодо особи, з якою він перебуває у близьких відносинах, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт строком від 150 до 240 годин або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до двох років», – розповіла старша слідча Ізмаїльського районного відділу поліції Карина Мельникова.

Правоохоронці закликають всіх, хто потерпає від фізичного, психологічного, економічного чи сексуального насильства, не замовчувати це, а одразу звертатися по допомогу до поліцейських за номером «102». Також можна звернутися на урядову гарячу лінію за номером 1547, фахівці якої надають психологічні консультації та підтримку постраждалим. Корисну інформації щодо протидії домашньому насильству також можна отримати в чат-боті МВС: @police_helpbot.

Ізмаїльський районний відділ поліції