Жителя Миколаєва затримано за розпусні дії відносно 11-річної дівчинки

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєві повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом вчинення розпусних дій щодо дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

Слідством встановлено, що у серпні 2023 року 43-річний підозрюваний, винаймаючи кімнату поряд з кімнатою 11-річної дівчини та її матері, неодноразово вчиняв розпусні дії по відношенню до дівчини.

За клопотанням сторони обвинувачення судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура