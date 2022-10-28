Жителя Миколаївського району затримали за замах на вбивство знайомого під час сварки

Слідчі відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління поліції за погодженням з Миколаївською окружною прокуратурою оголосили про підозру 33-річному мешканцю Миколаївщини, йому інкримінують ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

Наприкінці минулого року під час конфлікту зловмисник спричинив множинні тілесні ушкодження своєму «товаришу», з яким вони разом розпивали спиртні напої. Після скоєного злочину, зловмисник втік та весь цей час переховувався від слідства.

26 жовтня, в ході оперативно-розшукових заходів оперативники відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління, встановили та на підставі ухвали суду затримали 33-річного чоловіка.

Наразі триває розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області