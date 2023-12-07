Жителя Одещини засудили за наругу над 92 могилами

Правопорушника засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Подія сталася у грудні минулого року в одному з сіл Татарбунарської територіальної громади. В ході перевірки повідомлення працівника кладовища поліцейські оперативно встановили правопорушника, ним виявився місцевий житель.

Правоохоронці з’ясували, що молодик напідпитку понад тиждень ходив на цвинтар і з хуліганських спонукань руками та ногами трощив могильні плити. Загалом він пошкодив 92 надгробки. Як пояснив правопорушник, неприязних стосунків із родинами померлих він не мав, а свою поведінку мотивував тим, що роботодавець тривалий час не виплачував йому заробітну плату, тому у такий спосіб він виплескував свої обурення та злість.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у нарузі над могилами, зокрема повторно, що передбачено частинами 1 та 3 статті 297 Кримінального кодексу України, та скерували обвинувальний акт до суду», – прокоментував тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Дослідивши надані поліцейськими докази, суд ухвалив вирок, яким визнав підсудного винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини