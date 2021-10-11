Підозрюваного у збуті наркотиків мешканця Дніпропетровщини затримали на передачі хабаря правоохоронцю

Чоловік, якому співробітники поліції інкримінували розповсюдження наркотиків, запропонував посадовцю поліції грошову «винагороду» за можливість уникнення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейський про спробу підкупу повідомив внутрішню безпеку Нацполіції.

36-річного жителя Дніпропетровщини правоохоронці викрили на збуті наркотиків та оголосили йому підозру. Під час досудового розслідування підозрюваний звернувся до заступника начальника слідчого відділу поліції міста Верхньодніпровськ і пообіцяв надати йому хабаря – 1 000 доларів США – за те, щоб йому не змінювали запобіжний захід: домашній арешт на взяття під варту.

Про корупційну пропозицію посадовець поліції доповів керівництву та рапортував до Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

У службовому кабінеті поліцейського чоловіка затримали відразу після надання ним неправомірної вигоди та вручили йому підозру, цього разу за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. В порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України фігуранта затримано. Процесуальне керівництво здійснює Жовтоводська окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України