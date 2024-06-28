Жителя Одещини затримали під час незаконного продажу вогнепальної зброї

Правопорушнику повідоми про підозру та обрали запобіжний захід. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що житель одного із населених пунктів Усатівської ОТГ придбав автомат Калашникова та підшукує на нього покупця. Протиправну діяльність чоловіка задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Зловмисника затримали «на гарячому» під час продажу АК. За нього він виторгував 1500 доларів.

Поліцейські вилучили зброю, яку скерували на експертизу, та гроші, отриманні фігурантом злочинним шляхом.

«За наявності достатніх доказів ми під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у незаконному носінні, зберіганні, придбанні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Підозрюваного було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він скористався. В ході подальшого досудового розслідування будемо встановлювати, де чоловік взяв зброю і хто ще причетний до цієї оборудки», – повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Вадим Зелінський.

Нагадаємо: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Відділ комунікації поліції Одеської області