Жителя Одещини затримали за підозрою у вбивстві батька

За скоєне чоловіку загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Подія, про яку поліцейським повідомили лікарі «швидкої», сталася ввечері в одному із сіл Куяльницької ОТГ. По прибуттю на місце події слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції було встановлено, що батько з сином вживали спиртне, а коли між ними виникла сварка, чоловіки вийшли на вулицю, аби там продовжити з’ясування відносин. Проте конфлікт мав непередбачуване продовження: підігрітий алкоголем син вдарив батька ножем у груди. Постраждалий помер до приїзду «швидкої».

Поліцейські вилучили з місця події ніж та інші речові докази, які направили на експертні дослідження, а самого фігуранта затримали в процесуальному порядку. Причина смерті небіжчика буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто вбивстві, та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу. Суд клопотання задовольнив і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – прокоментував подію начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини події.

Подільське районне управління поліції