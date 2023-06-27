За знущання та катування мирних мешканців Бердянського району судитимуть підполковника росгвардії

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підполковника – командира батальйону 96 полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії по Республіці Чечня за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що з початку окупації частини території Запорізької області військовослужбовець рф був призначений так званим «військовим комендантом» окупаційної адміністрації одного із селищ Бердянського району.

На цій посаді він виконував завдання кремля із придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних мешканців на захопленій території України.

Обвинувачений разом із підлеглими йому військовими рф розшукували, а потім затримували українських патріотів. Їх привозили до катівні на території місцевої окупаційної комендатури рф, де утримували у нелюдських умовах, били, здійснювали постріли над головою, імітуючи страту.

Також застосовували до людей жорстокі тортури з використанням мотузок для удушення та електроструму. У такий спосіб вони схиляли їх до співпраці, вимагали надати інформацію щодо інших проукраїнських активістів.

Наразі встановлюються інші військові рф, причетні до вчинення цих злочинів.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Управління СБУ в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора