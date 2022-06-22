Ексдиректорку банку, яку підозрюють у привласненні майже 260 тис., затримали на кордоні

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури Рівненським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ексочільниці відділення банку, яку підозрюють у незаконних діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі, що заподіяло значної шкоди, а також у підробці платіжної картки та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 1, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, за даними слідства, в липні минулого року жінка, перебуваючи на посаді директора Вараського відділення одного з комерційних банків, задля власного збагачення, передала своєму чоловіку попередньо підроблену нею банківську платіжну картку, на яку зарахувала депозитні та кредитні кошти померлого клієнта. Її чоловік-співучасник за кілька днів зняв з цієї картки майже 260 тис грн.

Подружжя не з’являлось на виклики, тож їх обох оголосили у міжнародний розшук. Зрештою, жінку затримали на польсько-українському кордоні. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік-спільник підозрюваної досі перебуває у розшуку. Також, наразі перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів, що призвели до заподіяння збитків на понад 1 млн грн.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури