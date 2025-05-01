У Жмеринському районі чоловік битою наніс тяжкі тілесні ушкодження односельчанину

Подія трапилася ввечері 27 квітня у селі Руданське Шаргородської громади. 38-річний потерпілий та 31-річний фігурант розпивали алкоголь у будинку свого знайомого. Під час застілля між ними виникла суперечка. Після конфлікту зловмисник приніс з дому биту та вдарив нею односельця по голові.

Наступного дня потерпілий поїхав до лікарні де йому діагностували тяжкі травми. Відразу після цього лікарі повідомили поліції про обставини отримання чоловіком ушкоджень.

Поліцейські Відділення поліції № 2 Жмеринського райвідділу затримали фігуранта у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину – дерев’яну биту.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження)Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

За процесуального керівництва Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури, затриманому повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комункації поліції Вінницької області