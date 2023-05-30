Жителя Одещини затримали за вбивство чоловіка на озері Китай

Зловмисник вистрілив у потерпілого, коли той обстежував водойму на наявність браконьєрів. За скоєне правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

25 травня ввечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення від лікарів про спричинення смертельного поранення 46-річному жителю міста Кілія на місцевому озері.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що троє представників товариства з обмеженою відповідальністю, які орендують озеро, вийшли на рибацькому судні на водойму з метою виявлення осіб, які здійснюють незаконний вилов біоресурсів та браконьєрських сіток. Під час проходження під мостом поблизу населеного пункту Червоний Яр у їхній бік пролунав постріл з боку групи людей, які знаходилися на мосту.

Один із рибалок відразу поскаржився на біль у грудях. Його товариші повернули човен до берега та викликали «швидку». Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть чоловіка.

«Під час здійснення оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що у потерпілого здійснив постріл зі своєї пневматичної гвинтівки 31-річний місцевий житель, який знаходився на мосту у нетверезому стані. Слідчі вилучили у нього зброю та відправили її на експертне дослідження», – розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто вбивстві, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України», – повідомив керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

За клопотанням правоохоронців, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з санкцією згаданої статті, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області