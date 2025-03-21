Жителя Одеси затримали за оборудки з гранатами та набоями

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу небезпечні предмети, а правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує чималий строк ув’язнення.

Співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 задокументували, як 33-річний містянин двічі збув малознайомому чоловіку бойові припаси. Спочатку – 50 набоїв до нарізної вогнепальної зброї, а згодом – три корпуси осколкових ручних гранат та запали до них.

Із залученням співробітників управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області небезпечні предмети були вилучені та скеровані на експертизу. Їх належність до категорії бойових припасів була підтверджена як висновком експертів, так і попереднім висновком вибухотехніків.

Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку і на підставі зібраних доказів повідомили йому про підозру в незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до семи років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 60 560 грн, яким він скористався.

Звідки у затриманого боєприпаси, правоохоронці встановлюватимуть в ході досудового розслідування.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1